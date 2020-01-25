Дети пострадали при пожаре в жилом доме под Новгородом

Трехэтажный жилой дом загорелся в Старой Руссе под Новгородом. От огня пострадали три ребенка и пять взрослых. Сейчас им в больнице помогают врачи.

«Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка, они госпитализированы», — приводит РИА «Новости» слова представителя региональных экстренных служб.

Источник фото: vk.com/podina2020

Пожар в доме на улице Чапаева вспыхнул в ночь на 25 января. Из горящего здания успели вывели на улицу около 70 человек, из которых 20 были детьми.

Тушением возгорания занимались 37 человек и 12 единиц техники. Ночью пожар удалось ликвидировать. Сейчас все причины произошедшего выясняются.