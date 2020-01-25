Пожар вспыхнул в гаражном боксе под Иркутском

В Иркутской области загорелся гаражный бокс. Огонь распространился на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

В результате происшествия пострадал один человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Загоревшийся гаражный бокс расположен в Усть-Удинском район, в селе Молька. Пожару присвоен ранг сложности № 1-БИС. О состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

Сейчас пожар локализован, к тушению огня привлечено 11 человек и пять единиц спецтехники. Причины возгорания пока не установлены.

Житель Ульяновска Фарид Мефтахов 2 января совершил настоящий геройский поступок. Услышав утром крики соседки о помощи, он не раздумывая бросился к ней на подмогу. В доме был пожар. Зайдя в открытую дверь, Мефтахов увидел задымленные комнаты, а затем услышал хрип ребенка. Молодой человек сумел вынести трехлетнего мальчика из горящего дома, и тем самым спас ему жизнь. Мефтахова наградили, поблагодарив за проявленную храбрость.