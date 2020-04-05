Дети погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

Пожар в частном жилом доме произошел в поселке Елань Талицкого городского округа Свердловской области. Жертвами стали трое детей, еще двое несовершеннолетних доставлены в больницу.

Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия через несколько минут после вызова, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Дом практически полностью был охвачен огнем.

«Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены 2 детей (2012 г. р. и 2019 г. р.), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 г. р.)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Сейчас возгорание ликвидировано, говорится в сообщении регионального МЧС. Устанавливаются причина пожара и все обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что полуторагодовалый мальчик, который получил сильные ожоги при пожаре в одном из домов Магнитогорска, не выжил. Ребенок умер в больнице Челябинска.