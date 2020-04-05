Дети погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области
Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия через несколько минут после вызова, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Дом практически полностью был охвачен огнем.
«Из горящего дома до прибытия пожарных населением были спасены 2 детей (2012 г. р. и 2019 г. р.), в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Еще трое детей погибли (2011, 2012, 2014 г. р.)», — сообщила пресс-служба ведомства.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Сейчас возгорание ликвидировано, говорится в сообщении регионального МЧС. Устанавливаются причина пожара и все обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 3 апреля, стало известно, что полуторагодовалый мальчик, который получил сильные ожоги при пожаре в одном из домов Магнитогорска, не выжил. Ребенок умер в больнице Челябинска.