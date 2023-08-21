Криминал 21 августа 2023, 21:37 Подозреваемого в отравлении 107 человек шаурмой задержали во Владимире СК: во Владимире задержали подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой Pixabay

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Во Владимире задержали 46-летнего жителя Подмосковья. Его обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества, которое привело к массовому отравлению шаурмой. Об этом сообщило СУ СКР по Владимирской области на официальном сайте.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области», — отметили в ведомстве.

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Следствие установило, что подозреваемый поставлял в пункты общепита во Владимире небезопасную мясную продукцию. Переработка мяса проводилась с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Следствие допросило подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О массовом отравлении шаурмой во Владимире 17 августа сообщил Роспотребнадзор. Предварительные результаты лабораторных исследования показали, что пища была заражена сальмонеллой.«Известия» указали, что всего шаурмой отравились 107 человек, в том числе 23 несовершеннолетних. Такие данные предоставил губернатор региона Александр Авдеев.