Эксклюзив 21 ноября 2022, 18:42 Дети чуть не утонули в пруду на востоке Москвы во время катания на «ватрушке» Источник «360»: дети провалились под лед в пруду на востоке Москвы РИА «Новости»

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Двое детей едва не утонули в пруду на улице Большой Черкизовской на востоке Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, ребята катались на «ватрушке» на берегу водоема, но не учли, что лед еще слишком тонкий.

ЧП произошло в районе дома № 15, уточнил собеседник «360». Дети оказались в воде, и им пришлось плыть к берегу, держась за тюбинг. В региональном ГУ МЧС эти данные не подтвердили. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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Катание на «ватрушке» в местах, которые не предназначены для этого, могут привести к травмированию и даже гибели. Об этом предупреждают и спасатели, и правоохранительные органы.

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Один из смертельных случаев произошел недавно в Бийске, где подросток решил покататься на «ватрушке», привязав ее к автомобилю. По факту случившегося возбудили уголовное дело.