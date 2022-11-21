Криминал 21 ноября 2022, 13:39 Школьник погиб при катании на привязанном к машине тюбинге Подросток из Бийска разбился насмерть во время катания на привязанном к автомобилю тюбинге

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Катание на привязанном к автомобилю тюбинге закончилось гибелью 16-летнего подростка из Бийска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по Алтайскому краю СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в минувшее воскресенье, 20 ноября, местный житель прицепил буксировочным тросом к своему автомобилю тюбинг, чтобы прокатить знакомого подростка.

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Во время проезда «ватрушку» на скорости вынесло на обочину дороги, где она врезалась в припаркованный автомобиль. От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда скорой помощи.

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Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент они устанавливают все обстоятельства происшествия.