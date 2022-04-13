Детей эвакуировали из всех школ в Красноярске

Дети эвакуировали из всех школ в Красноярске утром 13 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской мэрии.

Правоохранительные органы официально пока никак не прокомментировали ситуацию.

Издание NGS24 сообщило, что обратилось за разъяснениями в полицию. Там сообщили, что поступила информация о ложном минировании школ, здания проверили специалисты, опасности нет.

Ранее в детских садах Красноярска усилили пропускной контроль после случая, когда 19-летняя девушка пришла в дошкольное учреждение с ружьем.