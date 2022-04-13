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    13 апреля 2022, 07:52

    Детей эвакуировали из всех школ в Красноярске

    Мэрия Красноярска сообщила об эвакуации детей из всех городских школ

    Максим Зинкин

    Дети эвакуировали из всех школ в Красноярске утром 13 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской мэрии.

    Правоохранительные органы официально пока никак не прокомментировали ситуацию.

    Издание NGS24 сообщило, что обратилось за разъяснениями в полицию. Там сообщили, что поступила информация о ложном минировании школ, здания проверили специалисты, опасности нет.

    Ранее в детских садах Красноярска усилили пропускной контроль после случая, когда 19-летняя девушка пришла в дошкольное учреждение с ружьем.