Пропускной режим в садах Красноярска усилили после ЧП со стрельбой

Пропускной режим в детских садах Красноярска решили усилить после случая со стрельбой. Он произошел накануне. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе управления образования города.

Следствие выяснило, что 28 марта 19-летняя девушка застрелила своего отца из ружья, а потом пришла в детсад № 31. Там ее ее встретила воспитатель, заметившая под пальто пришедшей ружье. Работница дошкольного учреждения попыталась забрать у нее оружие, в результате произошел в стену, никто не пострадал. Правоохранительные органы уточнили, что за несколько дней до произошедшего подозреваемая приходила в детсад якобы для трудоустройства.

Проверки прошли в отношении руководителей детского сада и уполномоченных, занимающихся охраной садика. Когда девушку задержали, она была не в адекватном состоянии, допросить ее удалось не сразу. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство.

«По поручению главы города, который незамедлительно приехал в детский сад, во всех дошкольных учреждениях усилен пропускной режим», — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что начата внутренняя проверка. Также в управлении отметили уверенные действия сотрудников сада, именно благодаря им подозреваемую удалось задержать.