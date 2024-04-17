Происшествия 17 апреля 2024, 13:41 Десятки машин попали в снежный плен на трассе Аксарка — Салехард Пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Несколько десятков автомобилей застряли на выезде из Аксарки из-за сильной метели. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На место ЧП прибыли дорожные службы, которые провели спасательную операцию по эвакуации людей и машин.

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«Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело», — указали в пресс-службе.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа власти объявили штормовое предупреждение. Из-за плохих погодных условий в регионе закрыли все зимние трассы и часть региональных дорог.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале предупредил жителей о ситуации и посоветовал водителям соблюдать установленный тоннаж.

«Без необходимости не создавайте очередь на КПП. Водители, которые выезжают на закрытые автозимники и дороги, рискуют собой и своими пассажирами», — подчеркнул глава региона.

Ранее значительные изменения в погоде заметили жители Подмосковья. Очевидцы засняли на видео, как село Павловская Слобода осыпало крупным градом.