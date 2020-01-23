Десятки детсадов эвакуировали на Дальнем Востоке

В нескольких городах Дальнего Востока прошла эвакуация детских садов. Ее провели в четверг из-за поступивших сообщений о минировании детских дошкольных учреждений.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали 40 детсадов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию городов.

«Дети и персонал эвакуированы, на место происшествий выехали оперативные службы», — рассказали в мэрии Хабаровска, уточнив, что информация о «минировании» поступила в 30 дошкольных учреждений.

В Комсомольске-на-Амуре подобные сообщения получили 10 садов. Людей из них вывели, а в зданиях начались проверки.

В Биробиджане эвакуировали все государственные дошкольные учреждения, добавил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. На электронную почту нескольких учреждений пришли письма о якобы заложенных бомбах.

«Кроме того, в письме говорилось, что заминированы еще детсады, но конкретно не было информации, какие именно, <…> поэтому руководство УМВД по ЕАО приняло решение о эвакуации дошколят из всех дошкольных учреждений», — пояснили местные власти.

На местах работают кинологи и специальные службы.

Несколькими днями ранее очередная волна «минирований» прокатилась по Москве. Правоохранители проверяли торговые центры, суды, роддома и метро.