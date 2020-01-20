Суды, роддома, ТЦ и все метро: в Москве проверяют новые угрозы взрыва

Очередная волна «минирований» в Москве: источник сообщил «360» об угрозах взрывов в Савеловском и Хорошевском судах, роддомах №№16, 22 и 23. Также злоумышленники сообщили о «минировании» торговых центров «Калейдоскоп», «Принц Плаза», «Ривьера», «Европейский», «Метрополис» и «Щука».

По данным источника, поступили угрозы о заложенных бомбах на всех станциях Московского метрополитена. Всю информацию о возможных взрывных устройствах в учреждениях и на транспорте столицы проверяют силовики.

РИА «Новости» сообщило о том, что в Москве 20 января проверяют более 100 школ, детских садов и сетевых магазинов после анонимных сообщений о минировании. Данных об эвакуации пока нет.

Серия «минирований» судов, школ, вокзалов, станций метро, административных зданий и учреждений культуры началась в России в конце ноября 2019 года. Больше всего сообщений о заложенных бомбах зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее член экспертной группы по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при МИД РФ Владислав Красинский рассказал «360», что телефонные террористы хотят запугать людей, посеять в обществе панику и помешать работе органов власти.