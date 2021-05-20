Десятки деревьев повалило сильным ветром в Санкт-Петербурге вечером 19 мая. Спасатели около 90 раз выезжали на вызовы, чтобы устранить последствия непогоды.

Порывы ветра в этот день достигали 18 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

В городе повалено не менее 160 деревьев, повреждены десятки легковых машин. Местные водители сообщали о падении деревьев на проезжую часть.

«Порывы ветра, достигавшие 18 метров в секунду, повалили 62 дерева. Повреждены девять легковых автомобилей», — сообщили в МЧС.

Непогода в Санкт-Петербурге бушует уже несколько дней. Во вторник сильным ветром было повалено более 160 деревьев. Под упавшей кровлей ресторана фастфуда на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них, женщина и ребенок, были госпитализированы, еще двоих отправили на амбулаторное лечение. После падения крыши на проспекте Испытателей завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В МЧС сообщили, что в четверг, 20 мая, в Санкт-Петербурге вновь ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.