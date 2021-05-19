Четыре человека пострадали в Петербурге из-за сорванной ветром крыши кафе

Четыре человека пострадали в Петербурге от непогоды: во время ливня на них упала крыша ресторана быстрого питания. Их госпитализировали с различными травмами.

«В результате падения элемента кровли ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей пострадали четыре человека. Двое из них — женщина 1953 года рождения и ребенок 2011 года рождения — отправлены в больницу. Еще два человека — юноша 2003 года рождения и женщина 1992 года рождения — осмотрены медиками», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что всех пострадавших госпитализировали.

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Очевидец рассказал изданию «Мегаполис», что люди прятались от дождя под навесом. На одну женщину упал железный лист. Она лежала под ним вся в крови, кричала от шока.

Вечером 18 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области бушевала гроза, поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду.