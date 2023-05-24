24 мая 2023, 14:26
Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на востоке Москвы
Прокуратура Москвы: Mersedes сбил десятилетнего мальчика на пешеходном переходе
На третьей Парковой улице столицы водитель автомобиля Mersedes не уступил дорогу десятилетнему мальчику, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
56-летний водитель Mersedes не успел затормозить и сбил ребенка на «зебре». В результате ДТП мальчику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.
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Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль расследование всех обстоятельств происшествия.
Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокат.
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