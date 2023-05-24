Происшествия 24 мая 2023, 14:26 Ребенка на самокате сбили на пешеходном переходе на востоке Москвы Прокуратура Москвы: Mersedes сбил десятилетнего мальчика на пешеходном переходе Telegram

Читать 360tv в

На третьей Парковой улице столицы водитель автомобиля Mersedes не уступил дорогу десятилетнему мальчику, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

56-летний водитель Mersedes не успел затормозить и сбил ребенка на «зебре». В результате ДТП мальчику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Реклама

Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль расследование всех обстоятельств происшествия.

Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее сбил самокат.