Десять вагонов грузового состава сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге в Сычевском районе Смоленской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. На место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд.

«На железнодорожной станции Сычевка произошел сход 10 вагонов грузового состава», — отметил собеседник агентства. По его словам, семь из сошедших вагонов опрокинулись.

В общей сложности в поезде находились 52 вагона. На место происшествия уже направили аварийно-восстановительный поезд. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в северо-восточном округе Австрии Медлинг поезд сошел с рельсов. Жертвами происшествия стали как минимум два человека, серьезные травмы получили 15 человек. В соцсетях распространились фотографии с места происшествия. На кадрах видно, как два вагона, перевернутые набок, лежат недалеко от рельсов. Вокруг находится много людей и стоят машины экстренных служб. Что стало причиной происшествия, пока не сообщалось.