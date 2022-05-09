Поезд сошел с рельсов в Австрии

Поезд сошел с рельсов в северо-восточном округе Австрии Медлинг. Об этом сообщило издание Krone Zeitung.

Как указано в материале, жертвами происшествия стали как минимум два человека, серьезные травмы получили 15 человек, отметило РИА «Новости».

Поезд сошел с рельсов «вскоре после» 18:00 (19:00 по московскому времени). По информации издания, все произошло в районе коммуны Мюнхендорф.

Сейчас на месте происшествия работает группа экстренных служб, также там есть волонтеры. Что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На фото видно, как два вагона, перевернутые набок, лежат недалеко от рельсов. Вокруг можно увидеть людей и машины экстренных служб.

В марте пассажирский поезд сошел с рельсов рядом с городом Олаваррия (Аргентина). Травмы получил 21 человек. Среди пострадавших оказались пять детей. По предварительной версии, авария произошла из-за дождей, которые размыли насыпь под железнодорожными путями.