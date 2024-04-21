Происшествия 21 апреля 2024, 19:12 Десять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленобласти МВД: авария с участием автобуса произошла в Ленобласти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автобус, который перевозил около 50 рабочих из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, опрокинулся на 249-м километре дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, двое пассажиров оказались в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, еще шестеро — в легкой.

Реклама

Следователи не исключили, что причиной аварии стало то, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошла авария с пострадавшим. Летом прошлого года водитель за рулем BMW протаранил припаркованный полуприцеп. Непристегнутый пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Отмечается, что водитель сел за руль пьяным и после употребления наркотиков.