Происшествия 18 апреля 2024, 15:18 Водитель BMW получил три года колонии за пьяное ДТП с пострадавшим в Петербурге

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В Петербурге осудили водителя, по вине которого произошла авария с пострадавшим. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на прокуратуру Калининского района.

Летом прошлого года водитель за рулем BMW протаранил на проспекте Непокоренных припаркованный полуприцеп. Непристегнутый пассажир иномарки получил тяжелые травмы. Отмечается, что водитель сел за руль пьяным и после употребления наркотиков.

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Виновника аварии осудили на три года колонии-поселения.