«Держим кулачки». Бойца MMA Солонина допросили по делу о драке в поезде

Бойца MMA Никиту Солонина допросили в Петербурге по делу о драке в поезде с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. Накануне на допрос вызывали еще одного бойца Артема Тарасова, который проходит обвиняемым по этому делу.

Адвокат спортсмена Олег Мазаев рассказал «360», что сегодня их ознакомили с текущими следственными действиями. Солонину предстоит пройти амбулаторную психиатрическую экспертизу. По словам самого бойца, это формальность.

«Нужно провести экспертизу, чтобы сказали, что я вменяемый человек, что у меня нет никаких психических, алкоголических и наркотических расстройств. Короче, полная ерунда в России творится, мне кажется», — выказался Солонин.

Боец MMA, отвечая на вопрос, какую статью его вменяют, сказал, что пока никакую. Но потом добавил, ему пока ему нельзя ничего рассказывать.

«Держим кулачки, чтобы все было хорошо», — добавил спортсмен.

Артем Тарасов после допроса в понедельник сказал, что теперь проходит по делу как обвиняемый, хотя изначально находился в статусе подозреваемого.

Против бойцов завели дело после драки с топ-менеджером «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. Конфликт произошел еще в апреле на Московском вокзале. Тарасов при этом отверг обвинения. Он сказал, что между Солониным и Сорокиным действительно возникла словесная перепалка в поезде, но до драки дело не дошло.