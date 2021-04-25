Дерево упало на девятилетнего мальчика в Ульяновске

В Ульяновске из-за сильного ветра, порывы которого достигали 16-21 метров в секунду, пострадал 9-летний мальчик. На него упало дерево. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. О непогоде заранее предупреждало МЧС региона.

О начале проверки по этому факту сообщил региональный Следком.

«Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован», — говорится в сообщении.

В областном Минздраве сообщили ТАСС, что мальчик находится в больнице.

«На ребенка упало дерево. Пострадавший мальчик девяти лет госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в областную детскую клиническую больницу», — сообщили агентству.

Собственный источник местного издания Misanec.ru рассказал, что ребенок и двое взрослых гуляли возле школы № 31. На них и упало дерево.

«Когда случайный свидетель подбежал к ребенку, тот был без сознания, а когда мальчишка пришел в себя — заплакал», — сообщило издание.

Telegram-канал «Трэш Ульяновск» утверждает, что около этой школы много сухих и подвергающих людей опасности деревьев.

В Пензенской области после массового отравления детей хлором задержали замдиректора детско-юношеской спортивной школы.