Дерево упало на девятилетнего мальчика в Ульяновске
В Ульяновске из-за сильного ветра, порывы которого достигали 16-21 метров в секунду, пострадал 9-летний мальчик. На него упало дерево. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. О непогоде заранее предупреждало МЧС региона.
О начале проверки по этому факту сообщил региональный Следком.
«Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован», — говорится в сообщении.
В областном Минздраве сообщили ТАСС, что мальчик находится в больнице.
«На ребенка упало дерево. Пострадавший мальчик девяти лет госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в областную детскую клиническую больницу», — сообщили агентству.
Собственный источник местного издания Misanec.ru рассказал, что ребенок и двое взрослых гуляли возле школы № 31. На них и упало дерево.
«Когда случайный свидетель подбежал к ребенку, тот был без сознания, а когда мальчишка пришел в себя — заплакал», — сообщило издание.
Telegram-канал «Трэш Ульяновск» утверждает, что около этой школы много сухих и подвергающих людей опасности деревьев.
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