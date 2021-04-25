Замдиректора спортшколы под Пензой задержали после отравления детей хлором

В Пензенской области после массового отравления детей хлором в бассейне в Нижнем Ломове задержали замдиректора детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Во время занятий плаванием в субботу в Нижнем Ломове дети массово отравились хлором. Пострадал 21 ребенок. По данным СК, сейчас в областных больницах 20 детей. Замдиректора спортшколы задержали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дети пробудут под наблюдением врачей в больнице еще сутки. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Угрозы для их жизни нет, сообщили на сайте правительства региона. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко попросил родителей детей с пониманием отнестись к решению врачей.

«Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам», — сообщил Мельниченко.

Родители сами отвезли своих детей в больницу, не дожидаясь приезда скорой. Специалисты забрали пробы воды для дальнейшего изучения.