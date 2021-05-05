Гидрометцентр предупредил о риске пожаров в 5 регионах России

Чрезвычайный класс пожароопасности могут присвоить нескольким регионам России в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Повышенная пожароопасность прогнозируется в Алтайском крае, Омской, Новосибирской, Томской областях, южной части Уральского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС.

Метеоролог предупредил, что уровень пожарный опасности в первый раз с начала года вырастет до пятого класса.

«На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что высокий риск возникновения лесных пожаров в этих субъектах будет с 5 по 7 мая.

Подмосковье подготовилось к пожароопасному сезону. В конце апреля в Орехово-Зуевском округе прошли масштабные учения по устранению последствий ландшафтных пожаров. Специальные службы отработали оперативное взаимодействие в случае появления огня.