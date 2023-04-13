Эксклюзив 13 апреля 2023, 06:52 Деревянный частный дом сгорел в Кокошкине Деревянный частный дом на две семьи сгорел в Кокошкине на территории Новой Москвы РИА «Новости»

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В Новой Москве потушили пожар в деревянном частном доме на две семьи. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, обрушилась крыша. Никто не пострадал, сообщил источник «360».

Пожар случился около 02:30 на 2-й Центральной улице в Кокошкине. Загорелся на всей площади 300 квадратных метров частный газифицированный деревянно-рубленый дом на две семьи. Спустя время обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

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Тушение пожара осложнил тот факт, что источники воды находились на расстоянии километра. К 04:43 пожар ликвидировали, но продолжили проливать конструкции. По предварительной информации, никто не пострадал.

Другой пожар в ночь на 13 апреля случился на Варшавском шоссе. Загорелся один из пяти отсеков моста над железнодорожными путями. Погиб один человек.