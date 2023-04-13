Эксклюзив 13 апреля 2023, 06:41 Бездомный погиб в огне под мостом на Варшавском шоссе Мост на железнодорожными путями загорелся на Варшавском шоссе в Москве, погиб бомж РИА «Новости»

Читать 360tv в

На юге Москвы загорелся мост над железнодорожными путями. Спасатели обнаружили в очаге пожара одного погибшего, сообщил источник «360».

Около 03:30 экстренным службам сообщили о пожаре на Варшавском шоссе. Огонь заметили в одном из пяти отсеков моста над железнодорожными путями, он распространился на площади 10 квадратных метров. В очаге возгорания нашли одного человека — предположительно, бездомного. Спасти его не удалось.

Реклама

Другой сильный пожар случился в Химках на пересечении Новокуркинского шоссе и Молодежного проезда. Примерно в это же время загорелся одноэтажный деревянно-щитовой фермерский рынок. Огонь локализовали, но здание выгорело полностью.