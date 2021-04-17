Деревянная школа сгорела в Кировской области

Деревянное здание школы полностью сгорело в деревне Воробьева Гора Советского района в Кировской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Пожар произошел вечером 16 апреля. Никто не пострадал.

С понедельника, 19 апреля, 17 учеников школы временно будут посещать уроки в здании детского сада, расположенного в 200 метрах. Там есть свободные комнаты для занятий и пищеблок.

Глава района Сергей Галкин взял ЧП под личный контроль.

Ранее пожар возник в нежилом здании на улице Академика Легостаева в Королеве. Дым шел с территории промзоны.