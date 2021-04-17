Пожар на складе в Королеве локализован. Видео

Пожар на складе в Королеве локализован на площади в тысячу «квадратов». Сейчас спасатели проводят проливку здания, сообщил корреспондент «360».

Пожар возник накануне вечером в нежилом здании на улице Академика Легостаева поступило в 21:14. Дым шел с территории промзоны, рядом с домом № 8.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри складского помещения размером 2500 квадратных метров, площадь пожара была в 1000 «квадратов», сообщили «360» в МЧС.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Угрозы жилым строениям не было.