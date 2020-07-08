Депздрав Москвы раскрыл подробности падения девочки из окна больницы

Семилетняя девочка сломала руку после падения из окна третьего этажа московской больницы. В ходе служебной проверки выяснилось, что ребенок самостоятельно открыл ставни и соскользнул с подоконника. Об этом «360» сообщил столичный департамент здравоохранения.

Мама девочки отказалась оставаться с ней в стационаре, сообщили в пресс-службе. Маленькую пациентку оставили в двухместной палате с еще одним ребенком, за которым присматривала бабушка. Девочка оказалась беспокойной, и персонал больницы просил мать вернуться и последить за своим ребенком.

Когда медсестра проводила процедуры другому пациенту, девочка ушла в соседнюю палату, где открыла окно и соскользнула с подоконника.

Персонал больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас ребенок находится травматолого-ортопедическом отделении, где за ним следит мама. Девочка идет на поправку.

Ранее источник «360» сообщил, что маленькую пациентку положили в больницу из-за гнойной раны на ноге. Мать уехала за вещами и попросила дочку слушаться врачей. Однако непоседа принялась бегать по коридорам, а на замечания не реагировала. В итоге она забежала в палату, где были открыты окна, и выпала из окна. На правую сломанную руку девочке наложили гипс.