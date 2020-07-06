Источник: семилетняя девочка выпала из окна больницы в Москве, пока мама ездила за вещами

В Москве семилетняя девочка осталась в больнице, пока ее мама уехала за вещами. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, ребенок не слушался врачей, забежал в палату с открытыми окнами и выпал из окна третьего этаже. Девочка получила перелом правой руки.

Девочку вместе с мамой госпитализировали в больницу из-за гнойной раны на ноге. Когда мать уехала за вещами, по словам источника, перестал слушаться врачей.

В ходе проверки полицейские выяснили, что девочка бегала по коридорам и не слушала замечания врачей. Она забежала в пустую палату, окна которой были открыты на проветривание, и выпала из окна.

О случившемся сотрудники полиции узнали вечером прошлого воскресенья, когда в дежурную часть поступил вызов. Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимации с переломом правой руки. Полиция проводит проверку.

Ранее трагический случай произошел с мальчиком, который выпал из окна дома в Раменском.