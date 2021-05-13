Депутат Госдумы раскрыл подробности аварии с перевернутой машиной на Кутузовском проспекте

Машина депутата Госдумы Рахима Азимова попала в ДТП на Кутузовском проспекте. Парламентарий заявил, что его Range Rover ехал с разрешенной скоростью и резких маневров не совершал.

«Наш автомобиль двигался по своей полосе дорожного движения с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров», — рассказал депутат РБК.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил об аварии на Кутузовском проспекте, в районе улицы Барклая. Там столкнулись две машины, одна из них перевернулась. Из-за ДТП автомобили в центр могли ехать только по одной полосе.

Telegram-канал «112» сообщил, что одна из машин принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову. По данным канала, парламентарий не пострадал.