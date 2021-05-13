Машина перевернулась в результате аварии на Кутузовском проспекте. Движение транспорта в центр осуществляется по одной полосе.

«На Кутузовском проспекте, в районе улицы Барклая, произошло столкновение двух автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. Движение транспорта в центр осуществляется по одной полосе. На месте работают оперативные службы города», — об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

По данным Telegram-канала «112», один из автомобилей, который попал в аварию, принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову. Как пишет канал, парламентарий не пострадал. Информации о получивших травмы в ДТП и причине столкновения машин пока нет.