Происшествия 20 декабря 2023, 05:51 Депортированную из ОАЭ россиянку задержали в аэропорту Домодедово МВД: в Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за кражу 32 млн рублей РИА «Новости»

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Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

По версии следствия, Мария Кошелева во время работы в одном из петербургских автосалонов похитила деньги, принадлежащие юридическим лицам. Злоумышленница попыталась скрыться за границей. Ее объявили в международный розыск.

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«Получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами этого государства принято решение о депортации Марии Кошелевой в Российскую Федерацию», — уточнила Волк.

Ранее против 30-летнего музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича возбудили дело об административном правонарушении. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Музыканту грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста.