Происшествия 02 февраля 2024, 10:59 Дело возбудили в Иркутске после массового отравления шаурмой СК сообщил о возбуждении дела после отравления людей в Иркутске РИА «Новости»

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После массового отравления жителей в Иркутске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и проверяют точки общественного питания.

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По предварительным данным, в больницу Ленинского района обратились несколько человек после употребления еды в одной из точек общепита. Пострадавшие пожаловались на признаки пищевого отравления.

«Среди заболевших есть двое детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», — указали в СУ СК.

Ранее о происшествии сообщал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его данным, предварительный диагноз, который поставили пострадавшим, — острая кишечная инфекция.

«Что касается состояния людей, то на данный момент в больнице находятся девять человек в состоянии средней степени тяжести, двое из них — дети», — подчеркнул он.

Были и те, кто от госпитализации отказался.

По данным источника местного издания «ИрСити», люди могли отравиться шаурмой.