Происшествия 02 февраля 2024, 07:39 Одиннадцать человек госпитализировали в Иркутске с отравлением Кобзев: одиннадцать человек госпитализировали в Иркутске с отравлением РИА «Новости»

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В Иркутске 11 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления, среди них есть несовершеннолетние. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, врачи областного центра сообщили о случаях отравления жителей Ленинского района. Они поступили с острой кишечной инфекцией. По предварительным данным, пострадавшие покупали еду в одной из точек общественного питания.

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«Что касается состояния людей, то на данный момент в больнице находится девять человек в состоянии средней степени тяжести, двое из них — дети», — пояснил Кобзев.

Он добавил, что правоохранительные органы подключились к выяснению обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело. Проверку начали сотрудники Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора.

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