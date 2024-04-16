Происшествия 16 апреля 2024, 14:32 Дело возбудили после смерти пациентки в московской клинике СК возбудил дело после смерти пациентки в частной клинике на севере Москвы

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Уголовное дело возбудили из-за предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности, в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 14 апреля в частной клинике, расположенной на севере Москвы, пациентке 1984 года рождения провели операцию по абдоминопластике живота. На следующий день после этого женщина пожаловалась на ухудшение здоровья и вскоре скончалась.

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Сотрудники Следственного комитета начали обыски в клинике, изучение и изъятие служебной и медицинской документации. Также они проведут другие процессуальные действия для воссоздания полной картины произошедшего. Планируется назначение ряда судебных экспертиз, включая медицинскую.

Ранее деятельность клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова в Москве частично приостановили из-за гибели пациента. Операционные помещения опечатали.