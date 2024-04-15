15 апреля 2024, 10:51
Деятельность клиники Хайдарова частично приостановили из-за гибели пациента
СК опечатал операционные в клинике Хайдарова из-за расследования смерти пациента
Правоохранители частично приостановили работу клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова на время расследования уголовного дела о гибели пациента. Операционные помещения опечатали, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета Москвы.
В ведомстве уточнили, что 16 февраля этого года в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» 36-летнему мужчине провели операцию. На следующий день после выписки ему стало хуже. Мужчина повторно обратился в ту же клинику, где ему вновь провели оперативное вмешательство. Состояние пациента стало ухудшаться, его поместили в другую больницу. Спустя какое-то время он впал в кому и вскоре умер.
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Правоохранители проверяют сообщения о других пострадавших в клиниках Хайдарова пациентах. Назначены судебные, санитарно-эпидемиологические и другие экспертизы.
В расследовании дела также участвуют специалисты по дезинфекции, контролю качества и безопасности медицинской деятельности и Росздравнадзора. В домах руководителей клиники и в самом медучреждении провели обыски. Полиция нашла и изъяла документы и носители информации. Фигурантов допросили и провели очные ставки.
Ранее беременная супруга пластического хирурга Светлана Сильваши попала в больницу. Ее здоровье ухудшилось из-за стресса на фоне скандала вокруг семейной клиники.
Уголовное дело
Пластические операции
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