Происшествия 11 мая 2023, 15:48 Дело возбудили после гибели человека при взрыве газа в Подмосковье Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела при тушении пожара в Раменском ГСУ СК России по Московской области

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При ликвидации возгорания в квартире дома в Раменском специалисты обнаружили тело мужчины. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

По имеющимся данным, 11 мая произошел пожар в квартире на третьем этаже дома по улице Коминтерна в Раменском. После ликвидации огня в помещении нашли труп.

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Следователи и криминалисты уже приступили к работе на месте. Они начали осмотр квартиры с участием специалистов газовой службы.

«Планируется назначение ряда судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская и пожарно-техническая», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным источника «360», пожар произошел после взрыва газовоздушной смеси. В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 32 «квадрата». Однако в ведомстве подчеркнули, что взрывом случившееся назвать трудно. Признаков разрушений не обнаружено, добавили в министерстве.