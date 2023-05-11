Эксклюзив 11 мая 2023, 13:40 Один человек погиб при взрыве газа в Подмосковье МЧС: один человек погиб при пожаре в жилом доме в Раменском РИА «Новости»

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Раменском. В ГУ МЧС по Московской области «360» подтвердили, что в квартире произошел пожар, в котором погиб один человек, не уточнив, что явилось его причиной.

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«Взрывом это трудно назвать, признаков разрушений никаких нет. Сообщают о пожаре, где погиб один человек. Открытое горение ликвидировали в 13:09. Площадь возгорания 32 квадратных метра», — рассказали в МЧС.

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Источник подтвердил «360», что пожару в квартире предшествовал взрыв газо-воздушной смеси.

«Пожар в квартире. Произошел хлопок с последующим возгоранием в Раменском. Один погибший мужчина», — отметил источник.

ЧП произошло в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома на улице Коминтерна.

В конце апреля мощный взрыв произошел в многоэтажке на севере Москвы. Он разрушил перекрытия между кухней и комнатой в квартире 12-этажного дома по улице Немчинова.