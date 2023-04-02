Эксклюзив 02 апреля 2023, 19:44 «Почему мы еще не вернули смертную казнь?» Рогов высказался о наказании за убийство Татарского Рогов после убийства Владлена Татарского призвал задуматься о возвращении смертной казни

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Владлен Татарский, погибший 2 апреля в Санкт-Петербурге, был лидером общественного мнения, за ним следили, ему верили, поэтому он вызывал такое раздражение и опасение у противника, заявил в беседе с «360» член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что случившееся лишний раз подтверждает террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского.

«Здесь все очевидно. За ним внимательно смотрели и на той стороне. И подтверждением тому являются свыше полумиллиона подписчиков только в Telegram. Ему верили, потому что он говорил правду. Убийство Владлена показывает, что безопасных мест в России не осталось нигде — ни в Москве, ни в Питере, ни в Саратове», — сказал Рогов.

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Он обратил внимание на характер самодельного взрывного устройства, которое привели в действие в кафе, где находился военкор. По данным Рогова, оно имело свыше 200 граммов в тротиловом эквиваленте и было наполнено поражающими элементами.

«Как легко теперь с подобными вещами обращаются — в Москве, когда взрывают машину Дарьи Дугиной, или же в Питере, где приходишь на мероприятие военкора. Нам необходимо повышение уровня ответственности и степени наказания. Почему мы не вернулись к понятию „смертная казнь“? Почему мы до сих пор не стали применять?» — задался вопросом Рогов.