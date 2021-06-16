Дело об играх с удушением в детском лагере под Пензой не помешало его работе

Уголовное дело о детских играх с удушением в детском лагере «Строитель» в Пензенской области не помешало его работе, и пока никто не отказался от путевок. Об этом «360» сообщила директор летнего лагеря Любовь Шульпина.

В соцсетях ранее распространился ролик, на котором несколько девочек в детском лагере под Пензой развлекались с удушениями друг друга, пытаясь таким образом достичь эйфории. После появления видео с опасной игрой, которую называют «собачий кайф», прокуратура начала проверку, а СК завел уголовное дело.

Директор лагеря «Строитель» рассказала, что путевки на все четыре смены уже проданы и пока никто из родителей не отказывался от них.

«Идет расследование. Лагерь работает. И на сегодняшний день все путевки на четыре смены проданы и распространены. Во всяком случае, пока никто после этой всей информации не отказался от нашей услуги», — сообщила Шульпина.

Жизнь в лагере протекает как обычно, ничего не изменилось, кроме проверяющих. Некоторых детей забрали их родители, потому что без них никто не имеет права брать с них показания, отметила директор.

Врач-невролог Юрий Андрусов ранее рассказал «360», что такие «игры» могут привести к серьезным травмам и даже летальному исходу.