Пензенские подростки душили друг друга до обмороков. «Собачий кайф» известен давно, но не стал менее опасным

Дети снова попались на игре с удушениями. В интернете заметили ролик из школьного лагеря, на котором девочки пытаются получить так называемый «собачий кайф». Прокуратура начала проверку. Такие игры, по словам врачей, могут закончиться серьезными травмами, а психологи уверены, что во всем виновато насилие в семье.

По интернету разлетелся видеоролик, на который попали нестандартные подростковые игры. На кадрах несколько девочек развлекались удушениями друг друга с целью достичь эйфории. Telegram-канал «Бушующий мир» сообщил, что дело происходило в детском школьном лагере «Строитель», расположенном в пригороде Пензы.

Сейчас в лагере работает районная прокуратура: проверяет организацию воспитательной и профилактической работы, а также условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семьях. А Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщил портал «Пенза-Взгляд».

Собачий кайф

Месяц назад такая игра чуть не закончилась смертью 11-летнего мальчика в Белоруссии. Школьник вместе с друзьями в заброшенном сарае играл в удушения в надежде «расширить сознание» и достичь галлюцинаций. По информации сайта Млын.by, трагедии удалось избежать лишь по чистой случайности.

В прошлом году уфимской девочке повезло меньше. Она играла со старшими ребятами 10 и 13 лет. Парни душили друг друга до потери сознания, что и проделали с младшей подругой. Они передавили сонную артерию и девочка умерла. Школьники пытались представить все как несчастный случай, но их быстро разоблачили.

Эту игру знают под названием «собачий кайф». Есть свидетельства, что опасной забавой дети и подростки занимаются как минимум с начала XX века. Молодежь уверена, что перекрытие доступа кислорода к мозгу обеспечит острые ощущения. Подростки не желают верить, что такая игра скорее приведет к безвозвратной утрате клеток мозга, а то и смерти.

«Собачий кайф» также чреват и сопутствующими травмами вследствие падения или неконтролируемых движений. Человек может получить сотрясение мозга, переломы костей, укус языка и кровоподтеки у глаз.

Летальный исход

Врач-невролог «Столичной медицинской клиники» Юрий Андрусов рассказал «360», что такие игры могут легко привести к серьезным травмам. Например, к повреждениям трахеи, гортани, сосуда сонной артерии с его последующим расслоением.

«Любое нарушение притока крови к мозгу и снижение в его тканях количества кислорода у детей может привести к развитию эпилептического припадка. Кроме того, по вышеизложенным причинам такие игры могут привести к летальному исходу», — предупредил Юрий Андрусов.

Если вы нашли детей, которые «перестарались с игрой», немедленно вызывайте скорую. В случае эпилептического припадка категорически нельзя пытаться разжать человеку зубы. Это достаточно распространенный миф о том, что необходимо что-то вставить в рот, чтобы человек не прикусил себе язык.

«Этого делать ни в коем случае нельзя! Достаточно просто положить человека на бок и постараться сделать так, чтобы он себя не травмировал, убрав все предметы, которыми он может это сделать. И дожидаться скорой», — сказал врач.

Изображая жертву

Детский психолог Наталья Наумова пояснила «360», что дети в целом интересуются темой жестокости. Ведь это есть в человеческой природе и помогало выживанию вида. Но в социуме взрослые люди стараются подавлять такие проявления, управлять своими эмоциями.

«Дети же имеют мало жизненного опыта, они считают, что более жестокий — более сильный, а соответственно, и более значимый. И если дома ребенок подвергается насилию, взрослые не учитывают его позицию, не относятся к нему всерьез, то в подростковой среде такие дети будут стараться доказать свою значимость и силу», — сказала Наталья Наумова.

Психолог отметила, что та девочка, которая позволяет над собой насилие, скорее всего подвергается ему и дома. Причем необязательно физически — насилие может быть и моральным, психологическим. Она готова подчиняться, потому что у нее нет смелости, чтобы отстаивать свою позицию.

«Но при этом, находясь рядом с сильной подругой, которая ее душит, она таким образом становится тоже немножко сильной. То есть девочка чувствует, что, если кто-то чужой будет приставать к ней, сильная и властная подруга защитит. То есть формируется жертва, которая ищет себе палача», — сказала психолог.

Палач будет ее обижать, но это будет терпимо и будет укладываться в какие-то рамки, так что она выживет. А вторая девочка, по словам Натальи Наумовой, хочет быть значимой, она чувствует свои силы и с этим подавленным ребенком она самоутверждается.

При этом психолог отметила, что с другими людьми доминирующая девочка почти наверняка сама подвергаться насилию, потому что всегда найдется кто-то еще более сильный.