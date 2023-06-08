08 июня 2023, 18:34
Автомобиль подорвали в Бердянске
ТАСС: в Бердянске подорвали автомобиль
Взрыв прогремел вечером 8 июня в Бердянске. По предварительным данным, в городе подорвали автомобиль, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным собеседника агентства, ЧП произошло около 17:40 по московскому времени в районе дома № 15 на улице Северной.
Реклама
После взрыва автомобиль загорелся. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и МВД.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, при взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал.
«Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования», — уточнил он в своем Telegram-канале.
Рогов также опубликовал фото с месте взрыва. На кадрах видно, что от машины практически ничего не осталось.
Взрывы
Запорожская область
Реклама
Реклама