Дело казанского стрелка Галявиева передали в Верховный суд Татарстана | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Дело казанского стрелка Галявиева передали в Верховный суд Татарстана Генпрокуратура РФ: дело казанского стрелка Галявиева передано в ВС Татарстана Официальный сайт

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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Ильназа Галявиева, который устроил массовое убийство в казанской гимназии. Материалы дела направлены в Верховный суд Татарстана, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильназа Галявиева», — сказало в сообщении.

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Отмечено, что предварительное следствие обвинила Галявиева в убийстве, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, умышленном уничтожении имущества. Уголовное дело направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

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По версии следствия, Галявиев решился на массовое убийство из-за того, что проявлял интерес к одной из запрещенных в России субкультур и увлекался просмотром видео о нападениях на школы, написали «Известия».

Следователи установили, что обвиняемый вооружился многозарядным охотничьим ружьем и взрывным устройством, изготовленным им лично, и 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся в одной из гимназий Казани. В результате погибли девять человек, семеро из них дети. Всего потерпевшими признали более 600 лиц.

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