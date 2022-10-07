Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева СК завершил расследование по делу Галявиева, устроившего в мае стрельбу в казанской школе Сайт СК РФ

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Он обвиняется сразу по четырем статьям: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

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Следователи установили, что обвиняемый вооружился многозарядным охотничьим ружьем и взрывным устройством, изготовленным им лично, и 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся в одной из гимназий Казани. В результате погибли девять человек, семеро из них дети. Всего потерпевшими признали более 600 лиц.

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Как сообщили в ведомстве, Галявиев подражал членам «одной из деструктивных субкультур». О них он узнал из интернета и затем скопировал их поведение при нападении.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности», — рассказали в СК.

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что Галявиев вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

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