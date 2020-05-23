Молодой человек в форме курьера Delivery Club взял в заложники людей в отделении Альфа-Банка. В компании нет информации о том, что он работает там курьером.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе.

Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Все произошло в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу. Молодой человек с сумкой одной из служб по доставке еды. Он начал угрожать взорвать здание. Сотрудники успели нажать тревожную кнопку. По последней информации, в банке оставался один заложник. Сообщается, что он вел прямой эфир в социальных сетях.

Силовики взяли здание штурмом, курьера задержали.