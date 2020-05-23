Неизвестный захватил заложников в банке в центре Москвы. Главное

Неизвестный захватил заложников в московском отделении Альфа-Банка. Он выдвигал неадекватные требования и угрожал взорвать себя. Собрали подробности происшествия.

15:32 «Все хорошо. Ситуацию можно назвать „простое хулиганство“», — сообщили «360» в Альфа-Банке.

15:25 Именно так выглядело начало штурма:

15:23 ГУ МВД подтвердило задержание злоумышленника.

15:22 По предварительным данным, в результате спецоперации никто не пострадал.

15:17 В Альфа-Банке уточнили «360», что в заложниках находился точно не сотрудник банка.

15:16 Сотрудники спецслужб не обнаружили у захватчика банка взрывного устройства. У мужчины был муляж бомбы.

15:15 Момент штурма снял показал заложник, который находился в отделении. Он показал захват в прямом эфире.

15:12 По информации СМИ, группа захвата проникла в отделение через черный вход.

15:11 Захватчика удалось задержать во время штурма.

15:10 Полиция пошла на штурм отделения банка.

15:03 «На службу 02 поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

15:02 Внутри отделения остался один заложник — он ведет прямую трансляцию в социальных сетях.

15:00 Захвативший банк в центре Москвы утверждает, что здание заминировано — ГУ МВД.

14:58 В Delivery Club нет информации о том, что захвативший заложников работает курьером в компании. Об этом сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте».

14:56 По предварительным данным, захватчик забаррикадировал вход в банк стульями.

14:53 Прямо сейчас у офиса Альфа-Банка на Земляном Валу так:

14:48 Директор по коммуникациям и маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов рассказал «360» подробности о ситуации в банке.

Мы точно знаем, что наших сотрудников в отделении нет, и точно знаем, что в отделении находится человек, который забаррикадировал дверь, — при том, что его требования не понятны, потому что он говорит достаточно бессвязно и не совсем адекватно Алексей Гиязов.

«Вместе с сотрудниками покинули офис клиенты — дай бог, там никого нет у него, но, может быть, кто-то остался. Поэтому полиция сейчас в этом разбирается».

Он отметил, что захватчик с покойно вошел в отделение — в тот момент там были и сотрудники, и клиенты. Они успели покинуть помещение. Одна из сотрудниц успела сообщить в службу безопасности.

14:45 Движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в Москве перекрыто, сообщили власти Москвы.

14:44 Силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка в центре Москвы, где неизвестный предположительно удерживает заложников. О этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах столицы.

14:43 Сотрудники Росгвардии и полиции готовятся штурмовать отделение Альфа-Банка, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

14:42 По предварительным данным, захватчику около 27 лет.

14:41 По информации источника ТАСС, мужчина, захвативший банк в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег.

14:39 В медцентре напротив отделения подтвердили, что у здания банка стоят несколько машин экстренных служб.

«Там что-то происходит. Мы не эвакуированы. На улице пока вроде тихо, никто не стреляет», — сообщил сотрудник центра радиостанции «Говорит Москва».

14:37 По данным «МК», заложник, который остался в отделении, — посетитель по имени Федор, 1993 года рождения.

14:36 В здании остался всего один заложник, остальных удалось вывести, сообщило издание Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

14:35 Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что в отделении находятся не менее пяти заложников.

«Неизвестный захватил пятерых заложников в здании Альфа-Банка на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка — не менее пяти заложников» .

14:34 Очевидцы рассказали изданию Baza, что в отделение зашел мужчина в форме курьера Delivery Club — в руках у него была кнопка.

14:30 По данным издания Baza, к отделению Альфа-Банка выехал СОБР Росгвардии.

14:29 Правоохранители начали переговоры с предполагаемым захватчиком.

14:28 В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

14:26 Появились первые кадры с места происшествия.

14:24 По данным издания Baza, предполагаемый преступник одет в форму курьера Delivery Club.

14:11 Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что неизвестный захватил заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве.

По данным СМИ, одна из сотрудниц успела позвонить в полицию и сообщить, что захватчик угрожает взорвать здание. Сейчас с ней нет связи.

По предварительным данным, в банке находятся пять заложников. Пока не известно, были ли в отделении посетители в момент захвата или речь идет только о сотрудниках.

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой. Никакой информации о требованиях захватчика пока не поступало.