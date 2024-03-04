Общество 04 марта 2024, 16:05 Беременная жена хирурга Хайдарова попала в больницу после скандала с клиникой Беременную жену Хайдарова положили под капельницу из-за скандала с клиникой Freepik

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Беременную жену звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши положили в больницу под капельницу. Женщина переживает стресс на фоне скандала вокруг семейной клиники, сообщил Telegram-канал Super.ru.

Сильваши рассказала журналистам, что почувствовала себя плохо в пятницу, спустя какое-то время состояние усугубилось, поэтому врач решил оставить девушку в стационаре под наблюдением специалистов. Ее положили в отделение патологии беременности.

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«Я лежу под суточной капельницей, которую нельзя снимать. Отеки сильные и гипертонус. Пока не знаю сколько лежать», — уточнила Сильваши.

На прошлой неделе в клинике Тимура Хайдарова в Москве провели обыски. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке обстоятельств смерти продюсера Петра Гаврилова спустя 10 дней после операции, проведенной в частном медучреждении.