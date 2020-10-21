Дедушка на тракторе случайно задавил своего трехлетнего внука в Забайкалье

В Забайкалье в поселке Дарасун катание на тракторе обернулось семейной трагедией. Дедушка случайно задавил своего внука насмерть. Полиция начала проверку.

Все произошло 13 октября. 65-летний дедушка решил прокатить своего трехлетнего внука на тракторе Т-25. Транспорт на одной из кочек подскочил, из-за чего малыш выпал из кабины. В результате ребенок попал под колесо прицепа. От полученных травм он скончался на месте. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении пенсионера уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Также следователи организовали проверку произошедшего. Начали опрашивать свидетелей и назначили экспертизу.

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