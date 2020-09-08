Пьяный житель Волгоградской области задавил на машине трехлетнюю дочь и скрылся

ДТП произошло накануне вечером в хуторе Чувилевский Суровикинского района. Местный житель 34 лет, отъезжая от частного дома на автомобиле ВАЗ-2107, не заметил свою трехлетнюю дочь и наехал на ребенка. Испугавшись, что придется отвечать за произошедшее, мужчина скрылся.

Ребенка госпитализировали. У девочки тяжелые повреждения. Виновника происшествия по горячим следам задержали по ориентировке инспекторами ГИБДД в городе Суровикино. Мужчина оказался сильно пьяным.

Как выяснилось, у него нет водительских прав. А за день до ЧП мужчина вышел после административного ареста, отбыв за решеткой 10 суток. Он был пойман за рулем, будучи пьяным.