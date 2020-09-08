08 сентября 2020, 18:45
Пьяный житель Волгоградской области задавил на машине трехлетнюю дочь и скрылся
В Волгоградской области сотрудники ДПС задержали мужчину, который, будучи пьяным, наехал на машине на свою маленькую дочь, а затем покинул место происшествия. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП произошло накануне вечером в хуторе Чувилевский Суровикинского района. Местный житель 34 лет, отъезжая от частного дома на автомобиле ВАЗ-2107, не заметил свою трехлетнюю дочь и наехал на ребенка. Испугавшись, что придется отвечать за произошедшее, мужчина скрылся.
Ребенка госпитализировали. У девочки тяжелые повреждения. Виновника происшествия по горячим следам задержали по ориентировке инспекторами ГИБДД в городе Суровикино. Мужчина оказался сильно пьяным.
Как выяснилось, у него нет водительских прав. А за день до ЧП мужчина вышел после административного ареста, отбыв за решеткой 10 суток. Он был пойман за рулем, будучи пьяным.