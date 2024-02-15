Происшествия 15 февраля 2024, 11:56 Датчик отказа одного из двигателей сработал у самолета над Москвой Sukhoi Superjet сел в Шереметьеве из-за сработавшего датчика отказа двигателя РИА «Новости»

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Самолет Sukhoi Superjet 100 запросил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У него сработал датчик отказа одного из двигателей. Самолет успешно приземлился, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, лайнер направлялся из Внукова в Санкт-Петербург, когда пилоты обнаружили техническую неисправность. Экипаж рейса № 6018 запросил экстренную посадку. Некоторое время самолет кружил над Истринским районом, а позже приземлился в Шереметьеве.

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«Воздушное судно, выполняющее рейс № 6018 Москва (Внуково) — Санкт-Петербург, произвело посадку в 11:26 на запасном аэродроме Шереметьево по технической причине — срабатывание датчика штатной работы одного из двигателей», — уточнили в пресс-службе авиакомпании Россия.

Информации о пострадавших не поступало. О количестве пассажиров на борту также не сообщалось.

В конце января летевший из Харбина Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Якутске. Причиной посадки стало срабатывание датчика дыма в багажном отсеке самолета. Однако открытого огня проверка не обнаружила. На борту приземлившегося лайнера находились девять членов экипажа и 30 пассажиров.