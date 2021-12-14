Губернатор Забайкалья объяснил слова об оцеплении кварталов для вакцинации
Губернатор Забайкалья Осипов объяснил свои слова об оцеплении кварталов для вакцинации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, почему он предложил правительству оцеплять кварталы для вакцинации жителей региона от коронавируса. Он имел в виду обеспечение населения возможностью сделать прививку дома.
«Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры», — объяснился глава края в своем профиле в Instagram.
Он отметил, что для борьбы с угрозой роста заболеваемости нужны решительные и порой не кажущиеся обычными меры, поэтому попросил правительство разработать различные способы защиты населения.
В качестве примера он привел Китай, где население послушно выполняет указания, что и приводит к успеху в борьбе с коронавирусом.
Фраза об оцеплении кварталов прозвучала из уст Осипова на заседании правительства 13 декабря, напомнил ТАСС. Тогда он заявил, что Минздрав вместе с Роспотребнадзором может проводить вакцинацию жителей по спискам. Высказывание губернатора было неправильно истолковано жителями Забайкалья, которые оставили множество гневных отзывов.