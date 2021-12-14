Губернатор Забайкалья объяснил слова об оцеплении кварталов для вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, почему он предложил правительству оцеплять кварталы для вакцинации жителей региона от коронавируса. Он имел в виду обеспечение населения возможностью сделать прививку дома.

«Я не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы. Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры», — объяснился глава края в своем профиле в Instagram.

Он отметил, что для борьбы с угрозой роста заболеваемости нужны решительные и порой не кажущиеся обычными меры, поэтому попросил правительство разработать различные способы защиты населения.

В качестве примера он привел Китай, где население послушно выполняет указания, что и приводит к успеху в борьбе с коронавирусом.

Фраза об оцеплении кварталов прозвучала из уст Осипова на заседании правительства 13 декабря, напомнил ТАСС. Тогда он заявил, что Минздрав вместе с Роспотребнадзором может проводить вакцинацию жителей по спискам. Высказывание губернатора было неправильно истолковано жителями Забайкалья, которые оставили множество гневных отзывов.